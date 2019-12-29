اختتمت اليوم بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية التى أقيمت على ميدان نادي كفر الدوار وخصص اليوم لمسابقات البندقية رجال وسيدات. لمسابقات البندقية رجال وسيدات. وحقق فريق القناة للسيدات المركز الثالث والميداليات البرونزية. والميداليات البرونزية. وحققت الرامية هدير فيصل المركز الثاني والميدالية الفضية على المستوى الفردي يدرب الفريق كابتن محمد سيد وإدارى النشاط كابتن محمد جمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام بطولة الاتحاد المصري للرماية.. والسيدات يحصدن البرونزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.