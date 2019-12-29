فايلر يعلق على إصابات لاعبي الأهلي المتكررة

تحدث فايلر المدير الفني للأهلي عن انتصار فريقه على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مرحلة المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي " الهدف الأساسي من المباراة كان المكسب وهذا تحقق بالمباراة".

وتاعب " المباراة تصعبت علينا بعد التغييرات الاضطرارية لكن إجمالا حققنا الهدف المحدد من المباراة وهو حصد النقاط

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الثلاث".

وبسؤاله عن رأيه في الإصابات الكثيرة بالفريق مؤخرا، رد قائلا، " لا أرى إصابات كثيرة الموضوع سوء حظ..كمان انا محضرتش فترة الإعداد مع الفريق إصابة سعد أقوى من أجاي ومن الممكن أنه لم يتعافى بشكل كامل، لكنه لم يكن معنا الفترة الماضية ولسوء

الحظ كان غائب الفترة الماضية، وبالنسبة لأجاي فهو خرج لاننا خوفنا عليه بعد ان شعر بآلام في الركبة فقررنا نحافظ عليه، لانني يهمني الفريق يكسب".

وعن رأيه في ركلة الجزاء التي احتسبت للاهلي رد قائلا " طالما الحكم حسبها تبقى ضربة جزاء ليه".

وفسر تنفيد وليد سليمان لركلة الجزاء قائلا " انا محدد ٣ او٤ لاعيبين وبينهم وبين بعض بيختاروا الأجهز في الملعب ومين هيشوط المهم الكرة تتسدد عندنا لاعيبة كثيرة مميزة".