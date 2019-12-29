فايلر يرفض منح لاعبي الأهلي راحة بعد مباراة بلاتينيوم

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم.
وقرر فايلر استئناف الفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.
وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا مساء اليوم السبتعلى نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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