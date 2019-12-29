مدرب بلاتينيوم : قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وسنفوز في لقاء العودة

اكد ليزوي سوي مدرب بلاتنيوم الزيمبابوي أن فريقه قدم مباراة جيدة امام الاهلي في المباراة التي جمعتهما في مرحلة المجموعات بدوري ابطال افريقيا. وقال سوي في المرتمر الصحفي الخاض بالمباراة، " اداء فريقنا كان ينقصه الخبرات لرحيل عدد من اللاعبين اهنئ الأهلي على المكسب". " اداء فريقنا كان ينقصه الخبرات لرحيل عدد من اللاعبين اهنئ الأهلي على المكسب". وتابع "لن نفكر كثير في لقاء اليوم وسنركز في لقاء الجولة الرابعة وسنحاول عم التأثر بمباراة اليوم". في لقاء الجولة الرابعة وسنحاول عم التأثر بمباراة اليوم". واضاف " فرصنا قاىمة في التأهل وسنحاول كسب المباراة القادمة للحفاظ على حقوقنا". Advertisements وفاز الاهلي على بلاتينيوم بثنائية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما بالقاهرة ضمن مرحلة المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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