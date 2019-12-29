رسميًا.. وست هام يونايتد يعلن إقالة بيليجريني من تدريب الفريق

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مساء اليوم بشكل رسمي إقالة مدربه التشيلي مانويل بليجريني بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم. وأصدر وست هام بيانًا عبر الموقع الرسمي للنادي أكد خلاله أن بيليجريني تمت إقالته من المهام التدريبية بالفريق الأول. خلاله أن بيليجريني تمت إقالته من المهام التدريبية بالفريق الأول. ووجهت إدارة النادي في بيانها الشكر لخدمات بيليجيرني في الفترة الماضية مع الفريق وذلك على مدار 18 شهرًا.

يذكر أن وست هام يونايتد يحتل المركز السابع عشر بترتيب مع الفريق وذلك على مدار 18 شهرًا.يذكر أن وست هام يونايتد يحتل المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، وذلك بعد أن تلقى 10 هزائم هذا الموسم وتعادل في 5 مباريات وفاز في 4 مواجهات.

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