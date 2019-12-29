الاهلي يطيح ببلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الاهلي فوزا سهلا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين نظيفين بستاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري الابطال الافريقي.

سجل الهدفين وليد سليمان بضربة رأس وركلة جزاء في الدقيقتين 8 و68 ،ليرتفع رصيد الاهلي الى 6 نقاط متساويا مع الهلال السوداني والنجم التونسي بينما يقبع في المؤخرة بدون رصيد بلاتينيوم وودع البطولة رسميا.

جاء اللقاء متواضع فنيا ومن أسوأ لقاءات الأهلي في الفترة الأخيرة وخرج مصابا سعد سمير وجونيور اجاي في الشوط الاول.

الشوط الاول

بدأ الأهلي القاء مهاجما ساعده وجود فوارق كبيرة بين الفريقين في الخبرة والإمكانيات والقدرة على هز الشباك

في اى وقت.

ارتد سريعا بلاتينيوم الى الخلف مع الضغط المتواصل مما سهل من مهمة الأهلي في زيادة طوفانه ويسدد احمد الشيخ وترتد من الحارس ماكلاني ويشتت الدفاع الزيمبابوي.

هدف أحمر

مع الضغط المتواصل كان طبيعيا أن يسفر الضغط عن هدف من عرضية على معلول يقابل الكرة برأسه وليد سليمان ويسجل هدف اول للاهلي.

يخرج سعد سمير للاصابة ويلعب مكانه رامي ربيعة تلاه لنفس السبب خروج جونيور اجاي ويحل مكانه حسين الشحات.

هدأ رتم المباراة مما ساعد بلاتينيوم في مفاجأة مرمى الحارس

Advertisements

الشناوي الذى تصدى لتسديدة ريدويل المهاجم وامسك الكرة بصعوبة.

حاول بلاتينيوم على فترات اعتماد طريقة الهجمات الخاطفة والتسديد لكنها تلاشت كلها بعيدا عن التهديف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني هادئا على غير المتوقع من جانب الفريقين خاصة الاهلي

ويسدد وليد سليمان بعيدا عن التهديف تليها محاولة من حسيتن الشحات يتباطئ وتضيع الفرصة.

تسود حالة من البطء وتنحصر الكرة في منتصف الملعب لإطمئنان الأهلي على الفوز والنقاط الثلاثة.

هدف ثاني

في الدقيقة 68 يتقدم احمد الشيخ ويخترق منطقة الجزاء ويعرقل يتقدم لتسديد الكرة وليد سليمان ويضع الكرة قوية في ارتفاع قاتل بالزاوية اليمنى العليا مسجلا هدف الأهلي الثاني له ولفريقه.

يخرج وليد سليمان ويلعب مكانه محمود متولي في محاولة للحفاظ على التقدم والفوز بأقل مجهود.

تستمر السيطرة الحمراء ويهدر وليد ازارو بغرابة شديدة ويرفض هدية على معلول.