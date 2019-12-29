شاهد.. حسني عبدربه: الإسماعيلي بجماهيره

حرص حسني عبدربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق على توجيه التهاني لفريقة السابق عقب فوزه علي الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية في البطولة العربية.
وكان الإسماعيلي حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجلة محمد الشامي من تمريرة همام طارق.
ونشر عبدربه عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً :"
يارب يبقى في دم و تعرفه ان الاسماعيلي بجماهيره شكل تاني".
ومن المقرر أن يستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادمة باستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية بالبطولة العربية.
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