جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020

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نستعرض معكم جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020، التي ستقام مباراته النهائية من مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ البطولة بمسماها الجديد.
حامل اللقب “الترجي الرياضي التونسي” وضع في مجموعة الموت “الرابعة” والمكونة من أندية “شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونجولي”.
أما صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا “الأهلي المصري” فقد وضع في المجموعة الثانية مع أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.
في الجولة الأولى بنهاية شهر نوفمبر 2019 من دور المجموعات، خسر الثنائي المصري “الأهلي والزمالك” خارج الديار أمام مازيمبي والنجم الساحلي، وتعثر الرجاء في الدار البيضاء أمام الترجي التونسي، وعاد الوداد بنقطة ثمينة من معقل اتحاد العاصمة الجزائري.
إليكم ترتيب الـ 4 مجموعات في دور الـ 16
الجدول مُحدث بعد انتهاء كل جولة من جولات هذه المرحلة (تحتاج لتصفح الموقع من أجل مشاهدة الجداول بشكل صحيح).
المجموعة الأولى Ⓐ
|
الترتيب
|
النقاط
|
أهداف مُسجلة
|
أهداف مُستقبلة
|
???? مازيمبي ????????
|7
|5
|
1
|
???? الزمالك ????????
|
4
|2
|
3
|
???? زيسكو يونايتد ????????
|
1
|2
|
3
|
???? بريميرو دي أجوستو ????????
|
1
|
1
|3
المجموعة الثانية Ⓑ
|
الترتيب
|
النقاط
|
أهداف مُسجلة
|
أهداف مُستقبلة
|
???? النجم الساحلي ????????
|6
|4
|
1
|
???? الأهلي ????????
|6
|4
|2
|
???? الهلال أمدرمان ????????
|
6
|
4
|
3
|
???? بلاتينيوم ????????
|
0
|1
|7
المجموعة الثالثة Ⓒ
|
الترتيب
|
النقاط
|
أهداف مُسجلة
|
أهداف مُستقبلة
|
???? ماميلودي صنداونز ????????
|7
|4
|
0
|
????الوداد البيضاوي ????????
|
5
|
5
|
2
|
????اتحاد العاصمة ????????
|
2
|
2
|
3
|
???? بيترو أتلتيكو ????????
|
1
|2
|8
المجموعة الرابعة Ⓓ
|
الترتيب
|
النقاط
|
أهداف مُسجلة
|
أهداف مُستقبلة
|
???? الترجي الرياضي ????????
|
7
|3
|
0
|
???? الرجاء البيضاوي ????????
|
6
|
3
|
2
|
???? شبيبة القبائل ????????
|
3
|
1
|3
|
???? فيتا كلوب ????????
|
1
|
0
|
2
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