أهداف مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

تقاسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بعد الفوز الخجول الذي حققه بطل مصر أمام ضيفه الزيمبابوي “بلاتينيوم” بهدفين دون رد مساء اليوم السبت 28-12-2019 في ختام المرحلة الثالثة.

ورفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 6 وله 4 أهداف وعليه هدفين، بينما النجم الساحلي لديه 4 أهداف وعليه هدف، والهلال له 4 أهداف وعليه 3 أهداف، أما بلاتينيوم فقد واصل تذيل المجموعة دون أي نقطة وعليه 7 أهداف وله هدف يتيم كان قد سجله في المباراة الافتتاحية أمام الهلال السوداني.

وأراد المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” تحقيق فوز عريض على بلاتينيوم هذا المساء، يساعده على تصدر المجموعة الثانية بفارق مريح من الأهداف عن النجم الساحلي والهلال.

وكاد ينجح رينيه فايلر في ذلك بفضل هدف مُبكر سجله نجم الوسط وليد سليمان في الدقيقة 8 برأسية رائعة بعد تلقيه لتمريرة عرضية من علي معلول.

لكن كل شيء تغير في غضون دقائق معدودة بسبب إصابة سعد الدين سمير وجونيور أجايي في الدقيقتين 16 و22، ما أفسد الخطة التي وضعها فايلر منذ البداية، ليضطر إلى تسيير المباراة بهدوء كي لا يخسر المزيد من اللاعبين مع تراجع عدد التغييرات.

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واستعان فايلر بكل من رامي ربيعة وحسين الشحات، وكلاهما لم يقوما بالعمليات الإحمائية كما ينبغي، واحتاج حسين الشحات على وجه التحديد لوقت طويل حتى يدخل في أجواء المباراة، وعندما نجح في ذلك أهدر العديد من الفرص السهلة في الدقائق الأخيرة مثله مثل وليد آزارو الذي أهدار ثلاث إنفرادات واضحة أبرزهم في الدقيقة 89 عندما مرر له علي معلول كرة مذهلة داخل منطقة الستة ياردات.

ونجح الأهلي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد الشيخ بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من أحد المدافعين، ونفذها وليد سليمان بنجاح على يمين الحارس.

أهداف الأهلي وبلاتينيوم اليوم

هدف تقدم الأهلي 0/1

هدف تقدم الأهلي 0/2