توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش

سقط توتنهام في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام مضيفه نوريتش سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب كارو رود، ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ثنائية نوريتش ماريو فرانسيتش (18) وسيرجي أورييه بالخطأ في مرماه (61)، بينما سجل هدفي توتنهام كريستيان إيركسن (55) وهاري كين (83).



وبتلك النتيجة رفع نوريتش سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 30 نقطة في المركز الخامس.



أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الثامنة، وذلك عبر تسديدة من ليويس من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.



واستغل شتيبرمان ارتباك لاعبي توتنهام في الخروج بالكرة بوسط الملعب في الدقيقة العاشرة، ليفتك الكرة ويصل إلى منطقة الجزاء، ويسد أرضية أبعدها الحارس جازانيجا إلى ركلة ركنية.



وشكل السبيرز خطورته الأولى في الدقيقة 12، بعدما سدد آلى كرة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة، وانفرد كين بكرول في الدقيقة 16، إلا أن الحارس الهولندي تألق وتصدى للكرة.



وواصل توتنهام استفاقته في تلك الدقائق، بتسديدة قوية من آلي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17، أمسك بها الحارس الهولندي.



وافتتح نوريتش التسجيل في الدقيقة 18 عبر اللاعب فرانسيتش، الذي استغل خطأ فويث في الخروج بالكرة، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك جازانيجا.



وحاول هيرنانديز مباغتة جازانيجا من هجمة مرتدة في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.



ومن ركلة ركنية في الدقيقة 32، ارتقى هانلى لكرة عرضية مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.



وعزز بوكي من تقدم نوريتش في الدقيقة 33، بانفراد مع جازانيجا، قبل أن يتم إلغاء الهدف من تقنية الفار بداعي التسلل، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد.



ومباشرة مع بداية الشوط الثاني، أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو، تغيرين دفعة واحدة للسبيرز بنزول كل من دافينسون سانشيز ولوكاس مورا على حساب كل من خوان فويث ويان فيرتونخين.



ونجح توتنهام في تعديل النتيجة في الدقيقة 55، وذلك عبر مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، سددها إيركسن مباشرة، لم يتمكن كرول من التصدي لها.



وسجل آلي الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 58، إلا أنه ألغي بداعي التسلل.



وعلى الرغم من استفاقة توتنهام في أول ربع ساعة، إلا أن نوريتش سجل الهدف الثاني على عكس مجرى اللعب في الدقيقة 61، بعدما انفرد بوكي بجازانيجا، إلا أنه تأخر كثيرًا في التسديد، ليبعد ألديرفيرلد الكرة من أمامه لتصطدم بأقدام أورييه، وتسكن الشباك كهدف عكسي.



ودفع مورينيو بورقته الأخيرة، بنزول لاميلا على حساب لو سيلسو في الدقيقة 74.



وحصل توتنهام على ركلة جزاء في الدقيقة 81، بعد تعرض كين للإعاقة من قبل المدافع زيمرمان، ونفذ هاري الركلة بنجاح في الزاوية اليسرى للحارس كرول، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 83.



وسدد لاميلا بعدها كرة قوية في الدقيقة 86 من خارج منطقة الجزاء، أخرجها كرول بصعوبة إلى ركلة ركنية، لينتهي اللقاء بعدها بالتعادل الإيجابي 2-2.





المصدر: موقع كورة