اونلاين | الشوط الثانى يلا شوت مباراة الأهلي ضد بلاتينوم بث مباشرYalla shoot رابط ماتش الأهلي كورة اون لاين ماتش AHLY Vs PLATINUM

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ويشهد ملعب السلام مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي KORA STAR بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر ونادي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في مواجهة صعبة في المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

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ويستضيف النادي الأهلي فريق وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة بملعب السلام لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي

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وومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – سعد سمير – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد الشيخ – حسين الشحات – جونيو أجايي

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.