اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر ليفربول HD

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حقق ليفربول فوزاً كبيراً ومهماً للغاية على حساب ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم ليفربول المتصدر المباراة التي جمعته بين وصيف الدوري ليستر سيتي لصالحه ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة، بالإضافة إلى وجود مباراة مؤجلة للردز مع وست هام يونايتد من الأسبوع الثامن عشر بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وأهدى ليفربول هدية الكريسماس إلى جماهيره في يوم البوكسينج داي والأسبوع المزدحم بالمباريات كعادة فترة بداية كل عام من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

ويلعب ليفربول مباراته القادمة ضد وولفرهامبتون يوم الأحد القادم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت 2 في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.