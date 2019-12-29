رياضة | حصاد التنس في 2019| الوجوه الشابة تلمع في سماء الكرة الصفراء.. وسيرينا تتراجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد التنس في 2019| الوجوه الشابة تلمع في سماء الكرة الصفراء.. وسيرينا تتراجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت سيرينا عادت للملاعب في وسط الموسم الماضي 2018، بعد فترة الحمل والوضع ورعاية المولود، لكنها فشلت في زيادة رصيدها من الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، كما أنهت 2019 في المركز العاشر بالتصنيف العالمي لمحترفات التنس بصعوبة بالغة.
وفيما شهد عام 2019 تراجعاً جديداً لسيرينا، كان هذا العام شاهداً على بزوغ عدد من نجمات اللعبة الشابات، وتقديم وجوه جديدة مميزة في طريقها للهيمنة على الساحة خلال السنوات المقبلة.
وليس أدل على هذا من القفزة الهائلة التي حققتها الأسترالية أشلي بارتي (23 عاماً) خلال 2019، حيث أنهت العام في صدارة التصنيف العالمي للمحترفات، علماً بأنها أنهت عام 2018 في المركز 15 بالتصنيف.
وأحرزت بارتي لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ليكون الأول لها في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، رغم أنها بدأت المشاركة في هذه البطولات في عام 2011، عندما كانت لا تزال في 15 من عمرها.
ومن بين المصنفات في المراكز الخمسة الأولى بالتصنيف العالمي للمحترفات في نهاية 2019، توجد ثلاث لاعبات لا يتجاوز عمرهن الـ(23 عاماً)، حيث تحتل اليابانية ناومي أوساكا (22 عاماً)، والكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو (19 عاماً) المركزين الثاني والثالث في التصنيف.
كما فرضت السويسرية بليندا بنشيتش (22 عاماً) نفسها ضمن أبرز اللاعبات في 2019، وأنهت الموسم في المركز الثامن بالتصنيف العالمي.