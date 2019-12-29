رياضة | مواعيد مباريات الأهلي| موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الأهلي| موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي فوز كبير على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وإستطاع وليد سلبمان من قيادة الأهلي بعد تسجيله هدفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برأسية فى الشوط الأول ومن ركلة جزاء فى الشوط الثانى ليتساوي الأهلي برصيد 6 نقاط مع كل من النجم الساحلى التونسي والهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

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ويستضيف ملعب السلام مباراة الأهلى القادمة ببطولة الدوري المصري أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

يحل فريق الأهلي ضيف ثقيل على مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 24 نقطة من الفوز فى كل المباريات التى خاضها الفريق تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر بينما مصر المقاصة يعانى تحت قيادة المدير الفنى أحمد حسام ميدو برصيد 9 نقاط فى المركز 14.