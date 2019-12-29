رياضة | ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بفوز المارد الأحمر بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم وليد سليمان بالهدف الأول للفريق من رأسية في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، قبل أن يُعزز بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78 من اللقاء.

جاء فوز الأهلي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة الثانية متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بنفس الرصيد.

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وكان الهلال السوداني، حقق فوزًا مفاجئًا على النجم الساحلي التونسي، في عقر داره بهدف دون رد، ليسهل صراع المجموعة على حصد بطاقات التأهل.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب المجموعة الثانية عقب نهاية مبارياتها من خلال التقرير الآتي:-

احتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني والهلال السوداني صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما حل بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.