رياضة | أخبار برشلونة اليوم: 5صفقات تقترب من البرسا والاستغناء عن نجم الفريق والمُحارب يشكو البلوجرانا وميسي يُوقف الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: 5صفقات تقترب من البرسا والاستغناء عن نجم الفريق والمُحارب يشكو البلوجرانا وميسي يُوقف الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 28 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 28 - 12 - 2019 :-

- 5 صفقات مفاجئة تقترب من ارتداء قميص برشلونة

وتسعي إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو لتدعيم جميع المراكز في صفوف البرسا، من أجل المنافسة على كافة البطولات والألقاب في الموسم المقبل، خاصة بعد معاناة الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي ،وتذبذب الأداء والنتائج تحت قيادة المدرب ارنستو فالفيردي، ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اسماء الصفقات التي يستهدف برشلونة التعاقد معها في الفترة المقبلة وهم (ويليان - بيدرو - فيرتونخين - ايريكسن - ديفيد سيلفا).

- طلبات ميسي أوامر.. برشلونة يتراجع عن الصفقة الكبري

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني وجه طلباً لإدارة النادي الكتالوني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو بشأن إيقاف الصفقة المطروحة على قائمة تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهي ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

- عاجل - نجم برشلونة يتقدم بشكوي ضد البلوجرانا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم برشلونة برشلونة، بشكوى ضد ناديه بسبب عدم دفع جزء من مستحقاته المالية، والتي تصل لـ2.4 مليون يورو كحوافز عن الموسم الماضي، وأشارت صحيفة ABC الإسبانية، إلى أن فيدال تقدم بهذه الشكوى، معتبرا أن له مستحقات بقيمة 2.4 مليون يورو، كونه خاض 60% من المباريات.

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- رسميًا.. برشلونة يستغني عن نجم الفريق

قام برشلونة الإسباني بإعارة أحدي نجوم الفريق الكتالوني، إلى أحد الأندية الإسبانية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأعلن البلوجرانا إعارة برشلونة الإسباني لاعب وسطه الشاب كارليس ألينا إلى نادي ريال بيتيس حتى نهاية الموسم، كما اعلن الناديان اليوم السبت.

- رايولا يقضي على حلم برشلونة

أشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن رايولا وكيل أعمال اللاعب الهولندلي كسر حلم البارسا لدي ليخيت حيث كان الوكيل الشهير واضحًا من البداية : ٨ مليون لجيبه وسيوقع اللاعب لعقود انتقاله إلى برشلونة، وأضافت الصحيفة البارسا رفض و رايولا يؤكد للاعب الهولندي بأنه سيقوم بنقله إلى يوفنتوس عقب قضاءه 3 مواسم في صفوف يوفنتوس.

- مفاجأة جديدة في برشلونة

أفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن شتيجين وافق على توقيع عقد طويل الأجل مع البارسا، والاعتزال هنا، ولكن هو مثل ميسي، يريد فريقا قويا قادرا على المنافسة على كل البطولات، وتابعت الصحيفة أن كسر عقد شتيجين 180 مليون يورو، والبارسا سيجلس للتفاوض معه في بداية عام 2020 لتجديد العقد.

- نجم برشلونة يقترب من الانضمام الى العملاق الإيطالي في يناير

ذكرت صحيفة "لاجازيتال ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي انتر ميلان اقترب بقوة من حسم صفقة التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نادي انتر ميلان حصل على موافقة "فيدال" على ارتداء قميص الفريق الإيطالي بداية من شهر يناير المقبل.