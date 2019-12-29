رياضة | الأهلي يهزم بلاتينيوم بثنائية "وليد سليمان" في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم بلاتينيوم بثنائية "وليد سليمان" في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزًا هامًا على حساب ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الشوط الأول

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر، حيث دفع بأحمد فتحي ووليد سليمان ووليد أزارو فيما احتفظ بمحمد هاني ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات على دكة البدلاء.

بدأ الأهلي اللقاء باحثًا عن هدف مبكر وفي الدقيقة الرابعة ومن عمل جماعي رائع بين وليد سليمان ووليد أزارو وصلت الكرة لأحمد الشيخ الذي انفرد بالحارس بيتروس مهاري الذي تصدى للكرة وحرم الفريق الأحمر من الهدف الأول.

وواصل الأهلي ضغطه على دفاعات بلاتينيوم وفي الدقيقة ٨ مرر علي معلول الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها وليد سليمان برأسية رائعة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء، ومطلقًا الأفراح في مدرجات ستاد السلام.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل لاعبو الفريق الأحمر الضغط على دفاع بلاتينيوم حيث طالب وليد أزارو من حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء بعد سقوطه في منطقة جزاء الضيوف لكن الحكم طالب باستئناف اللعب.

وسقط سعد سمير مدافع الأهلي على الأرض في الدقيقة ١٢ ليخرج من الملعب، ويجري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر التغيير الأول بالدفع برامي ربيعة بديلًا له، ثم تغيير ثان بنزول حسين الشحات بديلًا لأجاي المصاب في العضلة الخلفية.

وفي الدقيقة ٢٣ احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لصالح الفريق الأحمر من على حدود منطقة جزاء بلاتينيوم بعد لمس الكرة مدافع الفريق الزيمبابوي ليسددها وليد سليمان لكن حارس الضيوف أبعدها عن مرماه.

واستمر ضغط الأهلي على دفاع الفريق الزيمبابوي حيث سنحت فرصة لأحمد الشيخ في الدقيقة ٢٧ لكن رأسيته ابتعدت عن مرمى بلاتينيوم وتضيع فرصة أخرى للمارد الأحمر لتعزيز التقدم.

ومرر أحمد الشيخ كرة عرضية في الدقيقة ٢٩ ليقابلها وليد سليمان برأسيه بجوار القائم الأيمن لبيتروس مهاري حارس بلاتينيوم.

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وبدأ الفريق الزيمبابوي في شن الهجوم على مرمى الشناوي لكنها لم تشكل الخطورة، لتمر الدقائق المتبقي من الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني وضحت رغبة الأهلي في تعزيز تقدمه حيث سذد وليد سليمان كرة قوية في الدقيقة ٥٣ تصدى لها بيتروس مهاري حارس مرمى بلاتينيوم.

وفي الدقيقة ٦٠ أضاع حسين الشحات فرصة أخرى لإضافة الهدف الثاني لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس بلاتينيوم، ثم فرصة أخرى عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة ٦٤ تصدى لها حارس الضيوف.

ومع استمرار ضعط الأهلي ارتكب مدافع بلاتينيوم خطأ داخل منطقة الجزاء تجاه أحمد الشيخ ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة ٦٧ ليسددها وليد سليمان ويسجل الهدف الثاني له وللمارد الأحمر في اللقاء.

بعد الهدف الثاني للأهلي أتيحت فرصة تقليص النتيجة لبلاتينيوم فب الدقيقة ٧٣ حيث سدد روديول شينيجيتيري كرة قوية أعلى عارضة محمد الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة ٨١ أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ثالث تغييراته بإشراك محمود متولي بدلًا من وليد سليمان الذي لاقى تحية كبيرة من جانب جماهير النادي الأحمر.

وكاد وليد أزارو بمقصية رائعة في الدقيقة ٨٣ أن يضيف الهدف الثالث للأهلي لكن كرته علت عارضة حارس بلاتينيوم بقليل وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر لتعزيز التقدم.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون جديد حيث أهدر وليد أزارو فرصة خطيرة بعدما وضع الكرة خارج المرمى، لينتهي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة السادسة محتلًا المركز الثاني، خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة الذي يملك نفس الرصيد، فيما بقي بلاتينيوم في المركز الأخير بدون أي نقطة.