رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يخون بوجبا ونجم الريال ينتقل إلى مانشستر سيتي و70 مليون يورو تحسم صفقة الملكي الأسطورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: زيدان يخون بوجبا ونجم الريال ينتقل إلى مانشستر سيتي و70 مليون يورو تحسم صفقة الملكي الأسطورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 28 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الويلزي جاريث بيل نجم الفريق من الرحيل إلى توتنهام في يناير المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم ريال مدريد يقترب بشدة من توتنهام في يناير المقبل

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن النجم الويلزي جاريث بيل كان قريباً من الرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكنه رفض الكثير من العروض القادمة من الدوري الصيني وأصر على الاستمرار مع الملكي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ذكر أن جاريث بيل ليس جزءاً من خططه إلا أن الأمر انتهى ببقائه مع الميرينجي، حيث خاض عدداً من المباريات هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة البريطانية اليوم أن جاريث بيل اتفق مع مورينيو على العودة إلى توتنهام في شهر يناير المقبل بعد الاتقاق على عدد من الأمور الرياضية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام مستعد لدفع 25.7 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى كريستيان إريكسن الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم من أجل إقناع ريال مدريد ببيع نجمه.

أخبار ريال مدريد اليوم

- ريال مدريد يستعد لضم نجم نابولي في الصيف المقبل

أوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وضع النجم الإسباني ضمن أهدافه من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل وأنه يراقب آداؤه في الفترة الماضية مع ناديه الإيطالي في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه هناك نية لدى ريال مدريد لدفع 70 مليون يورو لحسم الصفقة لصالحه عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن السبب وراء هذا المبلغ الكبير هو رغبة ريال مدريد في خطف فابيان رويز خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من قبل غريمه التقليدي برشلونة لضم النجم الأسباني.

- نجم ريال مدريد جاهز للسوبر الإسباني

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رودريجيز تعرض لإصابة في آخر توقف دولي ولم يلعب أي مباراة بقميص الملكي منذ حوالي شهرين لكنه حصل على التصريح الطبي مؤخرًا ويعمل على استعادة كامل لياقته البدنية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق قرر الإبقاء على رودريجيز في الميركاتو الصيفي الماضي على الرغم من أنه كان قريباً جداً من الإنضمام إلى نابولي أو أتلتيكو مدريد لكن رودريجيز أمضى معظم الوقت مصاباً ولم يخض سوى 9 مباريات فقط وسجل هدفاً وصنع آخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لم يستفد من خدمات النجم الكولومبي بالشكل المطلوب ولذلك يرى زيدان أن عودة رودريجيز بمثابة صفقة شتوية مهمة لن تكلفة خزائن النادي أي يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جميع المؤشرات تؤكد حصول رودريجيز على بعض الدقائق في مباراة خيتافي المقبلة بعد نهاية فترة التوقف الشتوي والتي ستقام في 4 من شهر يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بنسبة مؤكدة سيسافر رودريجيز مع بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني التي يتنافس على لقبها أيضاً كلا من فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

- ريال مدريد يشيد بنجم الفريق

أشاد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني بنجم خط وسط الفريق الدولي الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي عقب تألقه مع الفريق في هذا الموسم.

وقال الموقع الرسمي للملكي عبر شبكة الإنترنت:"أصبح فيديريكو فالفيردي لاعباً أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، لعب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا 18 مباراة مع الميرينجي حتى الآن هذا الموسم، في 13 منهم كان أساسي ولا يعرف الفريق الهزيمة عندما يكون جزءًا من تشكيلة زيدان الأساسية".

وأضاف :"لعب نجم الأوروجواي ما مجموعه 1120 دقيقة على أرض الملعب وقام بمجهودات كبيرة والكثير من التضحية سواء في الأدوار الدفاعية الرائعة والتعامل الممتاز مع الكرة وما قدمه في الهجوم بالتسجيل والتمريرات، هدفه الأول جاء في ملعب إيبورا ضد إيبار وبعد أسبوع سجل في سانتياجو برنانبيو أمام ريال سوسيداد".

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نشرة أخبار ريال مدريد الان

- انضمام نجم ريال مدريد إلى مانشستر سيتي !

كشف نادي ريال سوسييداد الإسباني اليوم السبت 28 ديسمبر في بيان رسمي عن انتقال الترويجي مارتن أوديجار لاعب الفريق والمعار من نادي ريال مدريد إلى صفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء بيان نادي ريال سوسييداد كالآتي: "توصلت إدارة النادي لاتفاق مع مانشستر سيتي، على إعارة مارتن أوديجارد حتى نهاية الموسم".

وواصل: "نريد أن نشكر مارتن أوديجارد على الاحترافية والالتزام، مع تمنياتنا له بالأفضل على المستوى المهني والشخصي".

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن بيان نادي ريال سوسييداد بشأن انتقال أوديجار إلى مانشستر سيتي ليس صحيحا ولكن نشره النادي بمناسبة "يوم الكذب" كمزحة من النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال سوسييداد ليس له الحق في بيع أو إعارة أوديجار لأن نادي ريال مدريد هو من يملك بطاقة اللاعب

- الموهبة البرازيلية تقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

يصارع نادي ريال مدريد نظيره برشلونة وليفربول الانجليزي على ضم البرازيلي رينر جيسوس كارفاليو جناح فريق فلامنجو البرازيلي.

وذكرت صحيفة "آس" أن ريال مدريد يحاول خطف رينر جيسوس كارفاليو قبل برشلونة بعدما طلب فلامنجو الحصول على 70 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

راينير شارك في 15 مباراة مع فلامينجو هذا الموسم، وتمكن من إحراز 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ملخص أخبار ريال مدريد

- زيدان يتخلى عن بول بوجبا

كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن تألق الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي دفع إدارة ريال مدريد لصرف النظر عن دفع مقابل ضخم للتعاقد مع بوجبا والتركيز على اللاعبين الشباب.

وتألق فالفيردي البالغ من العمر 21 عامًا بشكل ملفت خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع مثلهما خلال منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

- توتنهام يرمي نجمه لريال مدريد لضم جاريث بيل

قدم نادي توتنهام الإنجليزي عرضًا إلى ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية في إنجلترا اليوم السبت بأن نادي توتنهام يجهز عرض مغري للحصول على خدمات جاريث بيل في يناير المقبل بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للاسبيرز.

وتابعت التقارير بأن عرض توتنهام إلى ريال مدريد يتضمن انتقال لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيريكسين لصفوف النادي الملكي بالإضافة إلى 30 مليون يورو.

وأشارت التقارير بأن توتنهام يتطلع لاستعادة لاعبه السابق في ظل حاجة الفريق لخدماته.