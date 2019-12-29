رياضة | عودة جماهير الأهلي مجددًا بعد مغادرة المباراة أمام بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة جماهير الأهلي مجددًا بعد مغادرة المباراة أمام بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عادت جماهير النادي الأهلي لمدرجات الثالثة شمال لمؤازرة الفريق الأحمر مجددًا أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.
وكانت الجماهير قد غادرت المدرجات في الدقيقة ٤٠ اعتراضًا على بعض الأمور داخل الاستاد لتعود في الدقيقة ٥٧ مجددًا
ويتقدم الأهلي على بلاتينيوم بهدف نظيف للاعبه وليد سليمان سجله في الشوط الأول.
قررت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات الثالثة شمال الانسحاب من مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.
وجاء قرر الجمهور بمغادرة المدرجات في الدقيقة ٤٠ معترضًا على بعض الأمور الخاصة بتنظيم المباراة في المدرجات.