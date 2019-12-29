رياضة | عودة جماهير الأهلي مجددًا بعد مغادرة المباراة أمام بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة جماهير الأهلي مجددًا بعد مغادرة المباراة أمام بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت جماهير النادي الأهلي لمدرجات الثالثة شمال لمؤازرة الفريق الأحمر مجددًا أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

وكانت الجماهير قد غادرت المدرجات في الدقيقة ٤٠ اعتراضًا على بعض الأمور داخل الاستاد لتعود في الدقيقة ٥٧ مجددًا

Advertisements

ويتقدم الأهلي على بلاتينيوم بهدف نظيف للاعبه وليد سليمان سجله في الشوط الأول.