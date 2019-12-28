مانشستر يونايتد يواصل زحفه نحو المقدمة بفوز صعب على بيرنلي

السبت 28 ديسمبر 2019

عاد مانشستر يونايتد من ملعب تيرف مور بفوز صعب قوامه هدفين دون رد، على فريق بيرنلي، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 44 عبر الفرنسي أنتوني مارسيال، الذي إستغل تمريرة زميله البرازيلي أندرياس بيريرا.

وأضاف راشفورد ثاني الاهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع

الفوز، يرتفع رصيد اليونايتد للنقطة 31، ويرتقي للمركز الخامس ويقترب من تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر.

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بدأ سولشاير المباراة بالتشكيل التالي.

دي خيا

يونج - ليندلوف - ماجواير - ويليامز

ماتيتش - فريد

بيريرا - جيمس - مارسيال

راشفورد.