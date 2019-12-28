توتنهام يفقد نقطتين ثمينتين أمام نوريتش سيتي

السبت 28 ديسمبر 2019

فقد نادي توتنهام هوتسبيرز نقطتين ثمينتين أمام نوريتش سيتي في صراع المركز الرابع، بتعادله إيجابياً بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب كارو رود.



انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الكناري بهدف نظيف سجله مارو فارنشيتش بمساعدة زميله بنيديا في الدقيقة 18. في الشوط الثاني، أدرك إيركسن التعادل للضيوف في الدقيقة 55 ، بيد أن سيرجي أورييه سجل هدفاً ضد مرماه في الدقيقة 61، قبل أن يدرك هاري كين التعادل في الدقيقة 83 من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد السبيرز للنقطة 30 في المركز الخامس، ويرتفع رصيد نوريتش للنقطة 13 في المركز الأخير.