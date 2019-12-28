شكرا لقرائتكم الأهلى يقهر بلاتينيوم بثنائية بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الاهلي فوزاً ثميناً على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، وسجل ثنائية الاهلي وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد ناديي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط ، وواصل الاهلي مسيرة الانتصارات الحمراء محلياً وأفريقياً خلال الفترة الماضية وحلّق المارد الأحمر في سماء أفريقيا بفضل ثنائية الحاوي وليد سليمان.

وضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من ، حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان، وخط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.





الشوط الاول

وبدأ الاهلي اللقاء بشكل مُكثف للغاية بحثاً عن هدف مبكر وهاجم بقوة عن طريق أحمد الشيخ الذى أهدر فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأولى بعدما تلقى تمريرة جيدة في الدقيقة الرابعة لكنها سددها ضعيفة لينقذها حتارس الضيوف.

واصل الاهلي هجماته على مرمى بطل زيمبابوي ونجح وليد سليمان من تسجيل هدف رائع في الدقيقة التاسعة بعدما أحسن التعامل مع عرضية على معلول وأسكنها برأسه في شباك الضيوف.

حاول الفريق الزيمبابوي بعد الهدف العودة للمباراة ومنافسة الاهلي لكن الأخير أحسن التعامل مع هجمات بلاتينيوم ، وتعرض ثنائي الأهلي سعد سمير وعلى معلول لأصابات مختلفة وتماثل معلول للشفاء فيما خرج سعد سمير على "نقّالة".

وفي الدقيقة 16 خرج سعد سمير للأصابة وشارك رامى ربيعة بدلاً منه ، وبعدها بدقائق طاردت لعنة الاصابة مرة أخرى وخرج جونيور أجاي للأصابة وشارك حسين الشحات بدلاً منه .

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وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف ثاني ، وهدد لاعبو الأحمر مرمى الضيوف أكثر من مرة فيما لجأ بطل زيمبابوي للهجمات المرتدة، وشن فريق بلاتينيوم هجمة خطرة وعرضية من الجانب الايمن لكن رامي ربيعة نجح في التصدى للكرة وإرجاعها لمحمد الشناوي.

تراجع أداء الاهلي بشكل واضح بشكل منح الفرصة للضيوف لأن يفرضوا أنفسهم بشكل واضح على اللقاء وهددوا مرمى محمد الشناوي بأكثر من كرة ، ويتواصل الاداء المتواضع من الاهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.





الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة ايضاً من جانب الاهلي كما أنتهى الشوط الأول وتعرض وليد أزاور لأصابه بسيطة وتلقي العلاج قبل أن يستكمل المباراة.

أستعاد الاهلي السيطرة على زمام الأمور مرة أخرى بعدما إنتفض وأمتلك منطقة وسط الملعب وهدد مرمى الضيوف أكثر من مرة بعكس الحال تماماً في نهايات الشوط الأول وبدايات الشوط الثاني.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف أحمر من ضربة جزاء في الدقيقة 70 بعدما أحتسب الحكم ضربة جزاء لأحمد الشيخ سدد منها وليد سليمان هدف الأهلي الثاني، ونشط أداء الضيوف مرة أخرى لكن دون خطورة وشارك محمود متولي بعد غياب طويل للأصابة بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 80 وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء وأهدر أكثر من فرصة وكان أخطرها عن طريق وليد أزارو الذى لم يستغل تمريرة على معلول الرائعة لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.