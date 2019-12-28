شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بلاتينيوم.. وليد سليمان يسجد وأحمد فتحي يفضل نخب الهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد بلاتينيوم



حرص وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على السجود عقب تسجيله الهدف الأول لفريقه ضد بلاتينيوم في المباراة المقامة بين الفريقين بدوري أبطال أفريقيا والذي جاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

بينما قام أحمد فتحي بتلقي العصائر والمياه لتعويض حالة العطش التي أصابته خلال فعاليات الشوط الثاني من المباراة.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة بلاتينيوم المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، السبت، بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد بلاتينيوم



ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من

حراسة المرمى.: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

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خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان

خط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

​الأهلي ضد بلاتينيوم



ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

​الأهلي ضد بلاتينيوم



ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

​الأهلي ضد بلاتينيوم



وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.



الأهلي ضد بلاتينيوم

الأهلي ضد بلاتينيوم

الأهلي ضد بلاتينيوم

الأهلي ضد بلاتينيوم