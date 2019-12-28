شكرا لقرائتكم مباراة واحدة تفصل أحمد فتحى عن نادي المائة الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولعب أحمد فتحي 99 مباراة في فى تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، بإجمالي عدد دقائق 8536 دقيقة، منها 12 مباراة بقميص الإسماعيلي وأحرز هدفين، أما مشاركاته مع الأهلي فقد لعب 87 مباراة وأحرز 4 أهداف.
وكان أحمد فتحي قد انتقل للأهلي قادماً من شيفيلد يونايتد الإنجليزي في يناير 2007، ولعب فتحي للإسماعيلي وشيفيلد يونايتد الإنجليزي وهال سيتي الإنجليزي و أم صلال القطري و كاظمة الكويتي.
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