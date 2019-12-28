شكرا لقرائتكم طاقم الإسعاف يؤكد إصابة سعد سمير فى وتر اكيليس.. وطبيب الأهلى: سنجرى أشعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخرج سعد سمير من مباراة بلايتينوم للأصابة وشارك بدلاً منه رامي ربيعة ، وإنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقامة حالياً بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بتقدم الاهلي بهدف نظيف.
ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من ، حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان، وخط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.
ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.
وبدأ الاهلي اللقاء بشكل مُكثف للغاية بحثاً عن هدف مبكر وهاجم بقوة عن طريق أحمد الشيخ الذى أهدر فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأولى بعدما تلقى تمريرة جيدة في الدقيقة الرابعة لكنها سددها ضعيفة لينقذها حتارس الضيوف.
كانت هذه تفاصيل خبر طاقم الإسعاف يؤكد إصابة سعد سمير فى وتر اكيليس.. وطبيب الأهلى: سنجرى أشعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.