شكرا لقرائتكم طاقم الإسعاف يؤكد إصابة سعد سمير فى وتر اكيليس.. وطبيب الأهلى: سنجرى أشعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد احد افراد طاقم الإسعاف في ستاد السلام ان اصابة سعد سمير مدافع الأهلي جاءت على مستوى وتر اكيليس.، فيما اكد الجهاز الطبي بالأهلي ان سعد سمير سيجري اشعة فور انتهاء مباراة الاهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي بإستاد السلام ببطولة أفريقيا لتحديد اصابته بالتحديد وفترة العلاج، رافضين التأكيد ان الإصابة على مستوي وتر اكيليس من عدمه.

وخرج سعد سمير من مباراة بلايتينوم للأصابة وشارك بدلاً منه رامي ربيعة ، وإنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقامة حالياً بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من ، حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان، وخط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

Advertisements

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وبدأ الاهلي اللقاء بشكل مُكثف للغاية بحثاً عن هدف مبكر وهاجم بقوة عن طريق أحمد الشيخ الذى أهدر فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأولى بعدما تلقى تمريرة جيدة في الدقيقة الرابعة لكنها سددها ضعيفة لينقذها حتارس الضيوف.