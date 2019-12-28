شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي.. الدراويش يباغت زعيم الثغر بإنتصار ثمين في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

اقتنص الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نقاط مباراته ضد الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لمباريات البطولة العربية التي استضافها ملعب استاد الإسكندرية مساء اليوم في واحدة من مفاجآت البطولة العربية التي تحمل اسم الملك محمد السادس، أثر تغلبه بهدف نظيف سجله المهاجم المشاغب محمد الشامي في الدقيقة 34 من عمر اللقاء الجماهيري الذي حضره الآلاف من الفريقين.

الشوط الأول



ترجم فريق الإسماعيلي سيطرته على مجريات الشوط الأول من المباراة المقامة ضد الإتحاد السكندري في التقدم بهدف سجله المهاجم الشاب محمد الشامي في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي يستضيفها ملعب استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية للبطولة العربية للأندية الأبطال والتي تحمل اسم "كأس الملك محمد السادس.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي



واستطاع الاسماعيلي فرض ادائه علي زعيم الثغر وبات الأقرب لتسجيل الأهداف حيث لاحت أمام مهاجمه منذ البداية محمد الشامي فرص عديدة كان أبرزها انفراد تام بعماد السيد حارس الاتحاد في الدقيقة العاشرة استطاع حارس زعيم الثغر الزود فيها عن مرماه ليواصل الدراويش تقدمهم رغبة في تسجيل هدف التقدم الا أن المحاولات باءت بالفشل حتى جاء الهدف في الدقيقة 34 من عمر المباراة من تمريرة سحرية وكربونية من الفرصة الأخطر في الدقيقة العاشرة ليحولها في المرمى نفس اللاعب محمد الشامي ليسجل هدف التقدم.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي



وواصل الدراويش تفوقهم حيث استطاع أن يسجل اللاعب محمد الشامي هدف الفريق الثاني الا أن حكم المباراة ألغاه بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل ليرد الاتحاد بهجمة بعدها بدقيقتين سجل فيها زعيم الثغر بهدف ألغي بداعي التسلل.

وحاول لاعبو الاتحاد الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع الا ان مساعيهم لم تكلل بالنجاح ما ساهم في خروج المباراة لصالح الدراويش بهدف نظيف.

الشوط الثاني.. الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي



دخل الفريقين الشوط الثاني بمغامرة مثيرة حيث هاجم كلاهما الآخر بشكل عشوائي حيث استطاع الإسماعيلي التوازن بين أدائه الهجومي والدفاعي ليظهر بصورة أفضل من أصحاب الأرض الاتحاد السكندري خاصة وان الأخير تقدم بكل خطوطه بحثاً عن هدف التعادل والعودة الى المباراة مجدداً الا أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري لم يستطع أن يفرض اسلوبه على الدراويش الذي انتفض بمباراة نارية في البطولة العربية بعد سلسلة مخيبة للأمال في الدوريات المحلية.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

أعلن الجهازين الفنيين لفريق الإتحاد ضد الإسماعيلي تشكيلة الفريقين التي سيخوضا بها المباراة المرتقبة بين الفريقين في البطورة العربية والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الإسكندرية في واحدة من المباريات الجماهيرية المنتظرة بالبطولة الشهيرة ضمن دور الثمانية حيث يستعد الفريقين لخوض اللقاء وسط أمال ببلوغ الأدوار النهائية للبطولة.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي



وجاء تشكيل الإتحاد السكندري كالتالي: "عماد السيد، اسلام جمال، احمد رفعت، خالد قمر، أسامة العزب، السيد سالم، نور السيد، ايمانويل اكوي، محمد أنور، هشام محمد، سيسيه".

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الاتحاد ضد الإسماعيلي



بينما يخوض الإسماعيلي المباراة كالتالي: "محمد مجدي، باهر المحمدي، عماد حمدي، همام فرج، محمد الشامي، سيلفا، عبد الرحمن مجدي، أحمد أيمن، محمد مخلوف، محمد هاشم، أسامة ابراهيم، حازم مرسي، محمد بيومي".

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي



تقام مباراة العودة باستاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق.

وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي



التقى الاتحاد السكندري والإسماعيلي بجميع المواسم (مكتملة وغير مكتملة ) فى 116 مباراة خلال منافسات الدوري، تفوق الإسماعيلي بتحقيق 54 فوزا مقابل 32 للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 فقط سلبيا.

سجل الإسماعيلى 177 هدفا مقابل 120 هدف للاتحاد،وحافظ الدراويش على شباك نظيفة فى 41 مرة مقابل 29 للاتحاد .

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي



ويعد محمد الديبة هو الهدافي التاريخي من جانب الاتحاد امام الإسماعيلي بـ8 أهداف، فيما يعد محمد محسن أبوجريشة الهداف التاريخي للدراويش أمام سيد البلد بـ7.

الإتحاد الإسماعيلي