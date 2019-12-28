شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بلاتينيوم.. كهربا يقتحم دكة البدلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد بلاتينيوم



جلس محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المنضم حديثاً على دكة بدلاء ملعب استاد السلام المخصصة للفريق الكروي الأول بالنادي قبل انطلاق المباراة المقامة ضد بلاتينيوم في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في الظهور الأول للاعب الزمالك الأسبق والمنتقل لصفوف المارد الأحمر خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر.

وتواجد محمود عبد المنعم كهربا بملعب استاد السلام لمؤازرة الأهلي في المباراة المقامة حالياً حيث صعد الى مقصورة الملعب الرئيسية.

تواجد أمح الصديق المقرب من محمود عبد المنعم كهربا بمقصورة ملعب استاد السلام لمؤازرة القلعة الحمراء وصديقه في المباراة المرتقبة ضد بلاتينيوم في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في الظهور الأول للاعب الزمالك الأسبق والمنتقل لصفوف المارد الأحمر خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة بلاتينيوم المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، السبت، بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد بلاتينيوم



ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من

حراسة المرمى.: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان

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خط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

​الأهلي ضد بلاتينيوم



ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

​الأهلي ضد بلاتينيوم



ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

​الأهلي ضد بلاتينيوم



وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.



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