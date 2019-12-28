شكرا لقرائتكم شباك الزمالك تستقبل أمام زيسكو الهدف الشيطانى رقم 8 بتاريخ الأندية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حملت مواجهات قطبى الكرة المصرية اليوم، السبت، بدورى أبطال إفريقيا العديد من الأرقام الإيجابية والسلبية أيضا، ومن تلك الأرقام العديدة هو ما شهدته مواجهة الزمالك أمام زيسكو بطل زامبيا حيث سجلت رقما سلبيا فى تاريخ الأندية المصرية.

تعادل فريق نادي الزمالك مع مضيفة فريق زيسكو الزامبي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وعلى الرغم من تقدم الزمالك بهدف مصطفى محمد إلا أن الدقيقة 79 استقبلت الشباك البيضاء هدف عن طريق قوادري كولا، وهو الهدف الشيطانى رقم 8 فى تاريخ فى شباك الأندية المصرية عبر تاريخ مشاركاتها بالبطولات الإفريقية. Advertisements

ويعد هدف زيسكو في مرمى الزمالك هو الهدف رقم 888 التي تستقبله الأندية المصرية في تاريخ مشاركاتها بكل البطولات الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي.