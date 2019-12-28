شكرا لقرائتكم أسبريا يصعق الأهلي ويعيد الشباب إلى الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الشباب نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام ضيفه أهلي جدة 1 - صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين أوقف الاتفاق مسلسل نزيف النقاط عقب فوزه أمام ضيفه التعاون 1-صفر، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض استعاد الشباب نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام ضيفه أهلي جدة 1-صفر.

وبدأ الأهلي المباراة مهاجماً بحثاً عند هدف السبق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه حسين المقهوي أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 27 تمكن الكولومبي دانيلو أسبريا من افتتاح التسجيل للشباب عقب تلقيه تمريرة من زميله فهد غازي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم. ومع مطلع الشوط الثاني دفع السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي بمهاجمه السوري عمر السومة الذي دخل بديلاً للاعب حسين المقهوي.

وفرض الأهلي سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السوري عمر السومة الذي ارتقى لعرضية زميله سعيد المولد وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس فاروق بن مصطفى. وواصل الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه عمر السومة هدفاً محققاً عقب تلقيه داخل منطقة الجزاء من زميله سلمان مؤشر إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى. وكثّف الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عبدالفتاح عسيري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها. وكاد الشباب أن يستغل اندفاع الأهلي بعدما حصل على فرصة ثمينة حينما تلقى لاعبه تركي العمّار تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع، وبقي الأهلي على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز الثالث.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام أوقف الاتفاق مسلسل نزيف النقاط عقب فوزه الصعب على ضيفه التعاون 1-صفر. ويدين الاتفاق بهذا الفوز لمهاجمه هزاع الهزع الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 65 بعدما أكمل تمريرة زميله التونسي نعيم سليتي بقدمه في شباك التعاون. وبهذه النتيجة ارتفع رصيده الاتفاق إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر، في حين بقي التعاون على رصيده السابق 22 نقطة ليبقى في المركز السادس.