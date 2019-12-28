شكرا لقرائتكم وست هام يعلن إقالة بيليغريني بعد خسارة ليستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال وست هام يونايتد مدربه التشيلي مانويل بيليغريني عقب الخسارة على أرضه أمام ليستر سيتي 1 - 2 يوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وقال رئيس النادي ديفيد سوليفان في بيان "لقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح تماشيا مع طموحاتنا هذا الموسم".

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