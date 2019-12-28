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ليستر يهزم وست هام بهدفي إيهياناتشو وغراي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ابتعد فريق ليستر سيتي بوصافة الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف يوم السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

وتقدم ليستر بهدف حمل توقيع كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 40 لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك بابلو فورنالس التعادل لوست هام قبل أن يعوض ديماراي غراي جماهير ليستر عن ضربة الجزاء الضائعة ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 56.

ورفع الفوز رصيد ليستر إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط عن المتصدر والذي خاض مباراتين أقل، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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