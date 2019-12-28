كهربا يساند الأهلي أمام بلاتينيوم

ظهر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، في مدرجات ملعب "السلام" لمساندة فريقه أمام بلايتينوم الزيمبابوي.
وكان كهربا انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، حيث من المقرر أن يظهر مع فريقه الجديد مع فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية.
جدير بالذكر أن الهلال افتتح مباريات الجولة بفوز مثير على حساب النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "رادس" بتونس.
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