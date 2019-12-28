الأهلي وبلاتينيوم | إصابة سعد ودخول ربيعه وهدف مبكر للشياطين الحمر

تعرض سعد سمير لإصابة قوية دون تدخل أي لاعب ودخل طبيب الاهلي علي الفور ، وخرج من أرض الملعب علي نقالة فى الدقيقة 13 ، ودخل سعد فى نوبه بكاء .

وتقدم الأهلي بهدف فى الدقيقة الثامنه عن طريق وليد سليمان بعد تلقيه عرضية رائعه من علي معلول تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية داخل الشباك .

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وقرر فايلر الدفع بـ رامي ربيعة بدلا من سعد سمير فى الدقيقة 15 ، وأول تغيير اضطراري .

ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، بينما جاء بلاتينيوم فى المركز الرابع والاخير دون نقاط

وتضم المجموعة الثانية ، كلا من ، النجم الساحلي ، الاهلي المصري ، الهلال السوداني ، بلاتينيوم .

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالاتي :

-النجم الساحلي 6 نقاط

-الهلال السوداني 6 نقاط

-الاهلي المصري 3 نقاط

-بلاتينيوم دون نقاط