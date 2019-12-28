تعرض سعد سمير لإصابة قوية دون تدخل أي لاعب ودخل طبيب الاهلي علي الفور ، وخرج من أرض الملعب علي نقالة فى الدقيقة 13 ، ودخل سعد فى نوبه بكاء .
وتقدم الأهلي بهدف فى الدقيقة الثامنه عن طريق وليد سليمان بعد تلقيه عرضية رائعه من علي معلول تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية داخل الشباك .
وقرر فايلر الدفع بـ رامي ربيعة بدلا من سعد سمير فى الدقيقة 15 ، وأول تغيير اضطراري .
ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، بينما جاء بلاتينيوم فى المركز الرابع والاخير دون نقاط
وتضم المجموعة الثانية ، كلا من ، النجم الساحلي ، الاهلي المصري ، الهلال السوداني ، بلاتينيوم .
وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالاتي :
-النجم الساحلي 6 نقاط
-الهلال السوداني 6 نقاط
-الاهلي المصري 3 نقاط
-بلاتينيوم دون نقاط
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي وبلاتينيوم | إصابة سعد ودخول ربيعه وهدف مبكر للشياطين الحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.