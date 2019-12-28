انطلق منذ قليل الشوط الأول من مباراة الأهلي وضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي والتي تجمعهما على ملعب السلام بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر برصيد 6 نقاط، والهلال السوداني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي- سعد سمير - أيمن أشرف - على معلول خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان. Advertisements خط الهجوم: جونيور أجايي - وليد أزارو وأحمد الشيخ. تحدث هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، عن أداء رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي خلال الفترة الماضية. ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. وقال هيثم فاروق خلال لقاء له عبر قناة "بي ان سبورتس": "الكل انتقد فايلر قبل التعاقد بسبب ضعف السيرة الذاتية، وأن اسم الأهلي أكبر منه". وواصل: "بالتأكيد اسم الأحمر كبير ولكن المدرب أثبت جدارة من خلال طريقته وفوزه وشكل الفريق والنتائج التي حققها، والأهلي يمتلك أربع أسلحة نووية في الأمام". وأضاف: "الناس تتحدث عن روح القميص الأحمر، وانا أقول إن هناك شخصية الأهلي والتي تفرض نفسها، كل لاعب يعرف كيفية التعامل مع الجماهير". وأتم: "شخصية الأهلي واضحة وتفرض نفسها وتراها أمام المنافسين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيثم فاروق : الأهلي لديه 4 أسلحة نووية في الأمام.. وفايلر أثبت جدارته .. انطلاق مباراة «الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.