النصر يبتعد في الصدارة والأهلي يخسر الوصافة









اسماء السيد - استبعد النصر حامل اللقب خمس نقاط في الصدارة بفوزه الكبير على مضيفه الفيحاء 4-1 بينها ثلاثية لهدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفشل الأهلي في استعادة المركز الثاني من الوحدة وتراجع إلى الثالث بخسارته أمام مضيفه الشباب صفر-1، فيما أفلت الاتحاد من خسارة ثالثة على التوالي بتعادله مع ضيفه الفتح 1-1 في الوقت القاتل.

في المباراة الأولى، حول النصر تخلفه في الشوط الأول بهدف التشيلي روني فرنانديز (11) إلى فوز كبير برباعية سجلها في الثاني عبر حمدالله (73 من ركلة جزاء و88 و90) وسلطان الغنام (81).

وهو "الهاتريك" الخامس لحمدالله في عام 2019، إذ سجل ثلاثية في مرمى الجندل وضمك في كأس الملك والرائد والحزم في الدوري، علما بأنه سجل "سوبر هاتريك" أربع مرات كانت أمام الأنصار والفيحاء في كأس الملك والوحدة والرائد في الدوري.

وتوج حمدالله في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري برصيد 34 هدفاً، محطما الرقم القياسي الذي كان مسجلا بإسم حمزة إدريس عام 2000، ويتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف بعد مرور 13 مرحلة.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة، فيما بقي الفيحاء في المركز التاسع مؤقتاً برصيد 16 نقطة.

وكاد الفيحاء أن يفاجئ النصر بهدف مبكر عندما كسر فرنانديز التسلل وانفرد بالحارس لكن كرته ارتطمت بالقائم (5)، لكنه فعلها بعد ست دقائق عندما تلقى كرة عرضية عرضية لعبها على يسار الحارس الأسترالي براد جونز (11).

ولاحت فرصة أخرى للفيحاء لإضافة هدف ثان ولكن كرة احمد بامسعود من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم (22).

وتلقى الفيحاء ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول بطرد لاعبه الغاني صامويل أوسو (43)، لكن الكفتين تساويتا مطلع الشوط الثاني عندما طرد حارس مرمى النصر جونز (64)، لكن سرعان مع تعرض الفيحاء لطرد ثان كان من نصيب المدافع إدميلسون دياس باروس من الرأس الأخضر لتسببه بركلة جزاء انبرى لها حمدالله بنجاح على يمين الحارس الأردني عامر شفيع (73).

وواصل النصر أفضليته وتمكن من إضافة هدف ثان عبر الغنام بتسديدة قوية (81)، ثم سجل حمدالله الهدف الثالث اثر تمريرة من النيجيري أحمد موسى (88)، قبل أن يختم المهرجان بالهاتريك اثر تمريرة حاسمة اخرى من موسى (90).

- الشباب يوقف هزائمه المتتالية -

وأوقف الشباب سلسلة هزائمه في المباريات الأربع الأخيرة بفوز ثمين على على ضيفه الأهلي بهدف وحيد سجله المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا (27).

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تراجع الأهلي الى المركز الثالث برصيد 23 بفارق نقطة واحدة خلف الوحدة.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط الأول وكان قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي أبعد كرة حسين المقهوي الى ركنية (9).

ومن هجمة منسقة على عكس مجريات اللعب، نجح الشباب في افتتاح التسجيل عندما انطلق اسبريا بكرة من العمق تجاوز على إثرها احد المدافعين وسددها قوية على يسار ياسر المسيليم (27).

ودفع مدرب الاهلي السويسري كريستيان غروس بمهاجمه السوري عمر السومة في الشوط الثاني، فنشط خط الهجوم وسدد دجانيني تفاريس من الرأس الاخضر كرة قوية ارتطمت بالشباك الخارجي (64)، ومرر سلمان المؤشر كرة على طبق من ذهب للسومة لكنه أهدرها بغرابة (66)، رد الشباب بهجمة مرتدة كاد يعزز منها تقدمه لولا براعة المسيليم الذي تصدى ببراعة لكرة تركي العمار (79).

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وأنقذ عبد الرحمن الغامدي فريقه الاتحاد من خسارة ثالثة على التوالي بإدراكه التعادل في مرمى ضيفه الفتح في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما تقدم الضيوف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بهدف محمد مجرشي (74).

وكان الاتحاد هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول الذي خلا من الفرص الخطرة باستثناء كرة سددها التشيلي كارلوس فيلانويفا وتصدى لها الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال قبل يبعدها الدفاع (21).

ولم يتغير الأداء كثيراً في الشوط الثاني حيث بحث الاتحاد عن هز شباك ضيفه وكاد يفعلها بتسديدة حمدان الشمراني لكنها مرت بجانب القائم (66) وسدد عبد الرحمن العبود كرة قوية علت العارضة (69).

ونجح الفتح في افتتاح التسجيل عبر مجرشي بتسديدة قوية على يسار فواز القرني (74)، قبل أن ينقذ الغامدي فريقه من الخسارة بإدراكه التعادل (90+4).

وواصل أبها مستوياته الجيدة وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على ضمك 3-2 في دربي عسير.

وسجل ثلاثية أبها التونسي سعد بقير في الدقائق (43 و45 و70)، بينما سجل هدفي ضمك محمد أبو سبعان (66) ومازن أبو شرارة (90).

وعاد الاتفاق الى نغمة الانتصارات بفوزه على التعاون بهدف وحيد سجله هزاع الهزاع (65).

أهداف مباراة الفيحاء والنصر:

أهداف مباراة الشباب والأهلي:

أهداف مباراة الاتحاد والفتح:

أهداف مباراة الاتفاق والتعاون:

أهداف مباراة أبها وضمك: