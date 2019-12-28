الفيصلي الأردني يقيل مدربه العوضات









اسماء السيد - اعلن الفيصلي بطل الدوري الأردني لكرة القدم السبت إقالة مدربه الوطني راتب العوضات من منصبه وتكليف مدربيه المساعدين خالد لافي وعبد الهادي المحارمة لقيادة الفريق حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد أمين السر العام للنادي رمزي ابو السندس في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار اعفاء العوضات اتخذ بعد جلسة إدارة النادي اليوم السبت برئاسة بكر العدوان.

وكان العوضات الفيصلي في الموسم الماضي الى التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس).

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وعلمت فرانس برس من مصدر مطلع ان المدرب التونسي شهاب الليلي يعد خيارا مفضلا لدى إدارة الفيصلي وهو الذي قاد الجزيرة الى نهائي منطقة غرب آسيا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الموسم الماضي.

يذكر ان الفيصلي يتأهب للمشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا حيث يستضيف يوم 14 كانون الثاني/يناير المقبل فريق الكويت الكويتي، وفي حال الفوز سيلاقي الاستقلال الايراني في 20 منه من أجل التأهل إلى الملحق المؤهل لدور المجموعات حيث سيلتقي الفائز مع الريان القطري في 28 من الشهر ذاته.

ويتطلع الفيصلي لأن يكون أول فريق اردني يشارك في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الاتحاد الأردني أعلن في أيار/مايو الماضي تأجيل انطلاق الموسم الكروي من شهر أغسطس/آب 2019 حتى بداية فبراير/شباط 2020.