السلحدار وهمام طارق يكشفان أسرار فوز الإسماعيلي علي زعيم الثغر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على الاتحاد السكندرى وبعقر داره فى ذهاب دور الــ8 بكأس محمد السادس " البطولة العربية " . وأضاف :”الفريق كان أكثر تنظيما وفعالية لذلك الانتصار كان حليفنا ، لم نحسم تأهلنا بعد أمامنا شوط ثانى بالإسماعيلية سنلعبه بكل جدية”. وواصل مدرب الدراويش :”سعيد للغاية بالروح القتالية التى قدمها كل اللاعبين فى المباراة ،أشكر الجماهير التى ساندتنا طوال التسعين دقيقة”. وأتبع السلحدار :”لن نفرط فى الفرحة سنغلق تلك الصفحة اعتبارا من الغد والتركيز بلقاء انبى فى الدورى نظرا لضيق الوقت بين المباريات”. واختتم قائلا :”تأثرنا بأرضية الملعب فى ظل هطول الأمطال والتى كانت بمثابة عنصر سلبى فى المباراة”. ومن جانبه اهدى الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى الانتصار على الاتحاد السكندرى للجماهير التى حرصت على مؤازرتنا ومساندتنا من أرض الملعب. Advertisements ووضع الدراويش قدما فى التأهل لدور الــ4 بالبطولة بعد الفوز على زعيم الثغر بعقر داره بنتيجة هدف نظيف. وأستكمل :”المباراة كانت صعبة للغاية لكننا نجحنا فى رد الاعتبار واستعادة مسيرة الانتصارات بعد غياب”. وأنهى جوكر الدراويش حديثه :”بدعم الجماهير سنكون قادرين على التتويج بالبطولة الأكبر فى الوطن العربى”. حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيما بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " . وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر.

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