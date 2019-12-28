شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق مباراة الاهلى وبلاتينيوم الزيمبابوي بدوري الأبطال في السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من ، حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان، وخط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

ويسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

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وحرصت جماهير الأهلي على التوافد نحو ستاد السلام منذ الثالثة عصراً لحضور اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم ، وشهد الاستاد حضور أمني مكثف من قبل الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، التي سهلت دخول الجماهير بسهولة ويسر، وذلك بعد إتمام إجراءات التفتيش التي تمت على عدة مراحل، من خلال البوابات الالكترونية والأجهزة الحديثة والمتطورة بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط فرحة ارتسمت على وجوه الجماهير الذين توجهوا لأماكنهم في المدرجات في وقت زمني قصير.

وأعربت الأسر المصرية عن تقديرها لرجال الأمن الذين اصطفوا في الاستاد للتأمين وحراسة فرحتهم في المدرجات.