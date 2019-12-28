شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أزارو يهدر أسهل فرصة للأهلى أمام بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، أسهل فرصة لإحراز هدف فريقه الثالث أمام بلاتينيوم بعد تمريرة سحرية من أليو ديانج لعلى معلول ثم لأزارو فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وأنفعل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر بعدما أهدر اللاعب الفرصة السهلة.

ونجح وليد سليمان فى إحراز هدف التقدم للأهلي بالدقيقة 8 من عمر المباراة من ضربة رأس متقنة، ثم أحرز الهدف الثانى من ضربة جزاء فى الدقيقة 69.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي، خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل بلاتينيوم كلًا من:- حراسة المرمى: والاس ماكلاني، خط الدفاع: كاونا تشيكوري - ويليام ستيما - جيفت بيلو - رفائيل موتوبيوا، خط الوسط: كيلفين مادزونجي - ديفون تشافا - نسيالا - ألبيرت إيوني، خط: نيفر تيجاري - ريدويل.

يدخل الأهلى المباراة فى المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية.

Advertisements

ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

من جانبه أكد بيتروس مهارى، حارس وقائد بلاتينيوم، على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.