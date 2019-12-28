شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمهور الأهلى يعود أمام بلاتينيوم ويهتف: "جمهوره ده حماه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد جمهور الأهلى لمدرجات استاد السلام لمؤازرة الفريق الكروى الأول أمام بلاتينيوم فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان جمهور الأهلى غادر المدرجات فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، ثم عادوا ورددوا النشيد الخاص بهم: "جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه"؛ نجح وليد سليمان فى إحراز هدف التقدم للأهلي بالدقيقة 8 من عمر المباراة من ضربة رأس متقنة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي، خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل بلاتينيوم كلًا من:- حراسة المرمى: والاس ماكلاني، خط الدفاع: كاونا تشيكوري - ويليام ستيما - جيفت بيلو - رفائيل موتوبيوا، خط الوسط: كيلفين مادزونجي - ديفون تشافا - نسيالا - ألبيرت إيوني، خط: نيفر تيجاري - ريدويل.

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يدخل الأهلى المباراة فى المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية.

ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

من جانبه أكد بيتروس مهارى، حارس وقائد بلاتينيوم، على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.