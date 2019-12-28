شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..الاهلي يتراجع وبلاتينيوم يبحث عن هدف التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقامة حالياً بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من ، حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان، وخط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

الشوط الاول

وبدأ الاهلي اللقاء بشكل مُكثف للغاية بحثاً عن هدف مبكر وهاجم بقوة عن طريق أحمد الشيخ الذى أهدر فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأولى بعدما تلقى تمريرة جيدة في الدقيقة الرابعة لكنها سددها ضعيفة لينقذها حتارس الضيوف.

واصل الاهلي هجماته على مرمى بطل زيمبابوي ونجح وليد سليمان من تسجيل هدف رائع في الدقيقة التاسعة بعدما أحسن التعامل مع عرضية على معلول وأسكنها برأسه في شباك الضيوف.

حاول الفريق الزيمبابوي بعد الهدف العودة للمباراة ومنافسة الاهلي لكن الأخير أحسن التعامل مع هجمات بلاتينيوم ، وتعرض ثنائي الأهلي سعد سمير وعلى معلول لأصابات مختلفة وتماثل معلول للشفاء فيما خرج سعد سمير على "نقّالة".

وفي الدقيقة 16 خرج سعد سمير للأصابة وشارك رامى ربيعة بدلاً منه ، وبعدها بدقائق طاردت لعنة الاصابة مرة أخرى وخرج جونيور أجاي للأصابة وشارك حسين الشحات بدلاً منه .

وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف ثاني ، وهدد لاعبو الأحمر مرمى الضيوف أكثر من مرة فيما لجأ بطل زيمبابوي للهجمات المرتدة، وشن فريق بلاتينيوم هجمة خطرة وعرضية من الجانب الايمن لكن رامي ربيعة نجح في التصدى للكرة وإرجاعها لمحمد الشناوي.

تراجع أداء الاهلي بشكل واضح بشكل منح الفرصة للضيوف لأن يفرضوا أنفسهم بشكل واضح على اللقاء وهددوا مرمى محمد الشناوي بأكثر من كرة ، ويتواصل الاداء المتواضع من الاهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة ايضاً من جانب الاهلي كما أنتهى الشوط الأول وتعرض وليد أزاور لأصابه بسيطة وتلقي العلاج قبل أن يستكمل المباراة.





















































































































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