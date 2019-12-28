شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على بلاتينيوم بهدف وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقامة حالياً بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا تقم الاهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من ، حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان، وخط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وبدأ الاهلي اللقاء بشكل مُكثف للغاية بحثاً عن هدف مبكر وهاجم بقوة عن طريق أحمد الشيخ الذى أهدر فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأولى بعدما تلقى تمريرة جيدة في الدقيقة الرابعة لكنها سددها ضعيفة لينقذها حتارس الضيوف.

واصل الاهلي هجماته على مرمى بطل زيمبابوي ونجح وليد سليمان من تسجيل هدف رائع في الدقيقة التاسعة بعدما أحسن التعامل مع عرضية على معلول وأسكنها برأسه في شباك الضيوف.

حاول الفريق الزيمبابوي بعد الهدف العودة للمباراة ومنافسة الاهلي لكن الأخير أحسن التعامل مع هجمات بلاتينيوم ، وتعرض ثنائي الأهلي سعد سمير وعلى معلول لأصابات مختلفة وتماثل معلول للشفاء فيما خرج سعد سمير على "نقّالة".

وحرصت جماهير الأهلي على التوافد نحو ستاد السلام منذ الثالثة عصراً لحضور اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم ، وشهد الاستاد حضور أمني مكثف من قبل الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، التي سهلت دخول الجماهير بسهولة ويسر، وذلك بعد إتمام إجراءات التفتيش التي تمت على عدة مراحل، من خلال البوابات الالكترونية والأجهزة الحديثة والمتطورة بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط فرحة ارتسمت على وجوه الجماهير الذين توجهوا لأماكنهم في المدرجات في وقت زمني قصير.

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