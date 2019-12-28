شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة السماعيلى و الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيما بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " .

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر.

الشوط الأول

ترجم فريق الإسماعيلي سيطرته على مجريات الشوط الأول من المباراة المقامة ضد الإتحاد السكندري في التقدم بهدف سجله المهاجم الشاب محمد الشامي في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي يستضيفها ملعب استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية للبطولة العربية للأندية الأبطال والتي تحمل اسم "كأس الملك محمد السادس.

استطاع الاسماعيلي فرض ادائه علي زعيم الثغر وبات الأقرب لتسجيل الأهداف حيث لاحت أمام مهاجمه منذ البداية محمد الشامي فرص عديدة كان أبرزها انفراد تام بعماد السيد حارس الاتحاد في الدقيقة العاشرة استطاع حارس زعيم الثغر الزود فيها عن مرماه ليواصل الدراويش تقدمهم رغبة في تسجيل هدف التقدم الا أن المحاولات باءت بالفشل حتى جاء الهدف في الدقيقة 34 من عمر المباراة من تمريرة سحرية وكربونية من الفرصة الأخطر في الدقيقة العاشرة ليحولها في المرمى نفس اللاعب محمد الشامي ليسجل هدف التقدم.

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وواصل الدراويش تفوقهم حيث استطاع أن يسجل اللاعب محمد الشامي هدف الفريق الثاني الا أن حكم المباراة ألغاه بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل ليرد الاتحاد بهجمة بعدها بدقيقتين سجل فيها زعيم الثغر بهدف ألغي بداعي التسلل.

وحاول لاعبو الاتحاد الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع الا ان مساعيهم لم تكلل بالنجاح ما ساهم في خروج المباراة لصالح الدراويش بهدف نظيف. الشوط الثاني دخل الفريقين

الشوط الثاني

بمغامرة مثيرة حيث هاجم كلاهما الآخر بشكل عشوائي حيث استطاع الإسماعيلي التوازن بين أدائه الهجومي والدفاعي ليظهر بصورة أفضل من أصحاب الأرض الاتحاد السكندري خاصة وان الأخير تقدم بكل خطوطه بحثاً عن هدف التعادل والعودة الى المباراة مجدداً الا أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري لم يستطع أن يفرض اسلوبه على الدراويش الذي انتفض بمباراة نارية في البطولة العربية بعد سلسلة مخيبة للأمال في الدوريات المحلية.