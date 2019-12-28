الخلفية سبب تغيير اجاي في مواجهة الأهلي وبلاتنيوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي المقامة حالياً بإستاد السلام في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واضطر اللاعب النيجيري لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢٠ ليحل زميله حسين الشحات بديلا له، واشتكى أجاي من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من ، حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان، وخط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

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ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

وحرصت جماهير الأهلي على التوافد نحو ستاد السلام منذ الثالثة عصراً لحضور اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم ، وشهد الاستاد حضور أمني مكثف من قبل الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، التي سهلت دخول الجماهير بسهولة ويسر، وذلك بعد إتمام إجراءات التفتيش التي تمت على عدة مراحل، من خلال البوابات الالكترونية والأجهزة الحديثة والمتطورة بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط فرحة ارتسمت على وجوه الجماهير الذين توجهوا لأماكنهم في المدرجات في وقت زمني قصير، وأعربت الأسر المصرية عن تقديرها لرجال الأمن الذين اصطفوا في الاستاد للتأمين وحراسة فرحتهم في المدرجات.