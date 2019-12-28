الإسماعيلي يهزم الاتحاد في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الإسماعيلي على مواطنه ومضيفه الاتحاد السكندري 1 /صفر اليوم السبت على استاد الاسكندرية في ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الابطال.

ويدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز لمحمد الشامي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 34.

ويحتاج الاسماعيلي إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب لكي يحجز مقعده في المربع الذهبي بينما لا بديل أمام الاتحاد سوى الفوز.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة على ملعب الإسماعيلية يوم 24 يناير المقبل.