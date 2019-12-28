الظهور الأول.. كهربا يساند الأهلي أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد لصفوف الأهلي، في مدرجات ملعب "السلام" لمساندة فريقه أمام بلايتينوم الزيمبابوي.

وكان كهربا انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، حيث من المقرر أن يظهر مع فريقه الجديد مع فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بطل زيمبابوي مساء اليوم ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي كان قد افتتح مشواره الأفريقي بالخسارة من النجم الساحلي (1-0) ثم حقق الفريق الأحمر الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف على حساب الهلال السوداني.

ويتقاسم النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية مع الهلال برصيد ست نقاط، في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط.

جدير بالذكر أن الهلال افتتح مباريات الجولة بفوز مثير على حساب النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "رادس" بتونس.