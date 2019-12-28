جاريدو يهاجم الكاف والحكم بعد خسارة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، حكم مباراته أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن "كاف" لن يرضى بما حدث في اللقاء.

وخسر النجم الساحلي على ملعبه أمام الهلال بهدف نظيف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جاريدو، في تصريحات بعد المباراة: "كنا نستحق الفوز وسيطرنا على كل مجريات المباراة وكان لدينا 4 أو 5 فرص واضحة للتسجيل، لكن في النهاية سجل الخصم هدفا وانتهت المباراة".

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وأضاف: "من الصعب فهم بسبب الخسارة، حكم المباراة لم يمنحنا حقنا، والاتحاد الإفريقي لن يرضى بذلك بكل تأكيد".

وأكمل: "الحكم لم يحتسب دقائق كافية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وعلى الاتحاد الإفريقي أن يمنحه ساعة يد حتى يتمكن من احتساب الوقت بشكل دقيق".

وأتم المدير الفني للنجم قائلا: "كل الاحتمالات واردة في المجموعة، لو فزنا اليوم لاقتربنا من التأهل إلى الدور المقبل، لكن الآن كل شيء ممكن وعلينا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

يُذكر أن الهلال أصبح متساويًا في الصدارة مع النجم برصيد ست نقاط، في المقابل يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من أول جولتين، ويتذيل بطل زيمبابوي فريق بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط.