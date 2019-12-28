أستون فيلا يخسر أمام واتفود بمشاركة المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خسر فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، مساء اليوم السبت، على يد واتفورد بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي على ستاد فيكارج رود.
وتقدم فريق واتفورد بالهدف الأول في الدقيقة 42 عن طريق تروي دييني، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدفه الثاني ولفريقه في الدقيقة 67.
وتمكن إسماعيل سار الثالث من إضافة الهدف الثالث لفريق واتفورد في الدقيقة 71.
وتواجد أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق استون فيلا، في المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نهايتها.
وبتلك النتيجة، رفع واتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ19 بجدول الترتيب، وبقى رصيد أستون فيلا 18 نقطة في المركز الـ18.
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