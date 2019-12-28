تشكيل الأهلي.. 3 تغييرات أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الأهلي سيشهد عدة تغييرات بداية من الجانب الأيمن حيث سيلعب أحمد فتحي بدلاً من محمد هاني. ومن المقرر أن يقود الجانب الهجومي المغربي وليد أزارو بدلاً من جونيور أجايي والذي سيشارك بدلاً من محمد مجدي "أفشة". التغيير الثالث في الفريق من خلال مشاركة وليد سليمان بدلاً من حسين الشحات. ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1): Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - أحمد فتحي. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - وليد سليمان - أحمد الشيخ. خط الهجوم: وليد أزارو. ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط يليله الهلال السوداني والأهلي برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي بدون نقاط.

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