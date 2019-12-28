هل ينتقل النني إلى ميلان؟ وكيله يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال كريستيان إميل وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط بيشكتاش، إن موكله لديه أهداف مع فريقه التركي خلال فترة إعارته.

النني خرج الصيف الماضي من آرسنال متجهًا إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء النهائي مقابل 18 مليون يورو.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"النني حاليًا في تركيا، هو الآن يركز مع فريقه".

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وعن الانتقال لميلان في فترة الانتقالات الشتوية، رد وكيل النني :"موكلي لديه أهداف مع بيشكتاش ويريد تحقيقها خلال فترة إعارته".

وتابع :"لا استغرب من ارتباط النني بميلان نظرًا لمستواه الجيد مع فريقه الحالي".

وكانت تقارير صحفية إيطالية ربطت انتقال محمد النني إلى صفوف ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية والتي ستنطلق بداية من يناير المقبل.